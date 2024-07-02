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Поєдинок Байндль на Вімблдоні-2024 був призупинений через дощ

Владислав Уткін — 2 липня, 14:47
Поєдинок Байндль на Вімблдоні-2024 був призупинений через дощ

Поєдинок української тенісистки Катерини Байндль (184) у першому колі Вімблдону-2024 проти німкені Лаури Зігемунд (72) був призупинений.

Гра була поставлена на паузу через дощ після першого сету, який виграла Зігемунд з рахунком 6:4. Матч буде продовжено згодом.

Зазначимо, що це шоста зустріч тенісисток, рахунок у серії – 4:1 на користь Лаури.

Раніше на Вімблдоні стартували ще чотири українські тенісистки. Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева здобули впевнені перемоги, а Леся Цуренко поступилася колишній росіянці Грачовій.

Зігемунд Катерина Байндл Вімблдон-2024

Зігемунд

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