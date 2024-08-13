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Костюк дотиснула Мертенс на старті турніру в Цинциннаті

Олександр Булава — 13 серпня, 22:29
Костюк дотиснула Мертенс на старті турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Марта Костюк (21) обіграла бельгійку Елізе Мертенс (32) у першому колі хардового турніру WTA 1000 у Цинциннаті (США).

Матч тривав 2 години 20 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 2:6, 6:1. Костюк 4 рази подала навиліт, допустила 12 подвійних помилок та використала 3 з 9 брейк-пойнтів.

У другому колі суперницею українки буде 22-річна австралійка Лулу Радовчич (64), яка у першому колі перемогла представницю Чехії Лінду Носкову (29) — 6:4, 7:6(4).

Cincinnati Open — WTA 1000
Цинциннаті, США
Хард
Призовий фонд — $3,211,715
Перше коло, 13 серпня

Марта Костюк (Україна) — Елізе Мертенс (Бельгія) 6:4, 2:6, 6:1

Напередодні Марта поступилась американці Еммі Наварро у третьому колі турніру WTA 1000 в Торонто. У попередньому колі Марта обіграла Еліну Світоліну.

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