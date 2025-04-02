Фонд Марти Костюк підписав договір про співпрацю із Офісом спорту та департаментом освіти та культури Львова

Сьогодні, 2 квітня, у Львові була підписана тристороння угода про розвиток тенісу за участі Фонду Марти Костюк.

Про це повідомляє Офіс спорту Львівської міської ради (ЛМР).

Директор офісу спорту ЛМР Антон Нікулін, директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк і директорка Фонду Марти Костюк Талина Бейко підписали тристоронній договір про співпрацю задля розвитку тенісу у Львові.

Їхня спільна програма передбачає:

впровадження тенісу в уроки фізкультури;

забезпечення шкіл адаптованим інвентарем;

підготовку вчителів, які зможуть проводити заняття у спортзалах без кортів.

За інформацією джерела, цей проєкт перебуває на завершальній стадії формування. Незабаром стартують два конкурси: один – для тренерів, які навчатимуть учителів фізкультури, інший – для шкіл, що хочуть долучитися до програми та отримати необхідне обладнання.

Друга ракетка України Марта Костюк заснувала власний фонд у 2017 році, сподіваючись зробити теніс більш доступним для української молоді.

Нагадаємо, що Марта Костюк піднялася в оновленому рейтингу WTA, де вона все ще посідає місце в Топ-30 тенісисток світу.