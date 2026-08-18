Саме заради цього ми граємо в теніс: Костюк поділилась емоціями після перемоги над сестрами Вільямс

Марта Костюк висловилась про перемогу над Сереною та Вінус Вільямс у першому раунді парного розряду турніру WTA 1000 у Цинциннаті.

У післяматчевому флешінтерв'ю вона поділилась емоціями від тріумфу.

Киянка вперше зіграла в дуеті з американкою Пейтон Стернс. Українська тенісистка віддала належне легендарним суперницям, заявивши, що це був неймовірний досвід.

"Наприкінці зустрічі я зробила дві подвійні помилки поспіль. Але якщо чесно, коли я була на корті, я думала: "Вау, який же це досвід – бути тут". Я росла, дивлячись на них, на те, як вони грають разом. Тож це був такий привілей – розділити з ними корт. І часом сьогодні було так голосно, що я навіть не чула саму себе.

Але думаю, саме заради цього ми граємо в теніс. Тож величезне спасибі вам, друзі, за цю енергію. Це було неймовірно. Дякую. Чи збираємось ми тепер виграти титул? Ну, можливо, ми отримали трохи енергії від сестер Вільямс, тож тепер понесемо її з собою далі по турніру", – сказала Марта.