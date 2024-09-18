Костюк: Попереду в мене ще два великі турніри
Українська тенісистка Марта Костюк задоволена побудовою своєї гри на турнірі WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).
Цитує Костюк BTU.
"Обидва мої матчі на цьому турнірі, на мою думку, були вдалими для мене. Мені подобається те, як вибудовується моя гра. Попереду в мене ще два великі турніри, тому цей тиждень – це хороша можливість, щоб набрати форму. Чекаю на наступний матч.
Мені пощастило в понеділок, що мій матч був уже дуже пізно. А сьогодні умови були не такими важкими, як у попередні дні. Тобто, вони були досить складними, але все було не настільки погано.
Я покладаюся на свою фізичну підготовку, я знаю, що зможу перебігати своїх суперниць. Я знаю, що їм там же нелегко через умови, як і мені, а, можливо, ще гірше. Я просто відчуваю більше впевненості в цих умовах, ніж, мабуть, хтось з інших гравців", – сказала Костюк.
Нагадаємо, Марта на старті турніру в Сеулі обіграла нідерландку Аранчу Рус, а у другому колі була сильнішою за британку Хізер Вотсон (183).
У чвертьфіналі Костюк зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер. Зустріч запланована на 20 вересня, орієнтовний час початку – 04:00 за київським часом.