Костюк: Попереду в мене ще два великі турніри

Українська тенісистка Марта Костюк задоволена побудовою своєї гри на турнірі WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).

Цитує Костюк BTU.

"Обидва мої матчі на цьому турнірі, на мою думку, були вдалими для мене. Мені подобається те, як вибудовується моя гра. Попереду в мене ще два великі турніри, тому цей тиждень – це хороша можливість, щоб набрати форму. Чекаю на наступний матч.

Мені пощастило в понеділок, що мій матч був уже дуже пізно. А сьогодні умови були не такими важкими, як у попередні дні. Тобто, вони були досить складними, але все було не настільки погано.

Я покладаюся на свою фізичну підготовку, я знаю, що зможу перебігати своїх суперниць. Я знаю, що їм там же нелегко через умови, як і мені, а, можливо, ще гірше. Я просто відчуваю більше впевненості в цих умовах, ніж, мабуть, хтось з інших гравців", – сказала Костюк.