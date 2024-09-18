Костюк декласувала суперницю та пройшла у чвертьфінал турніру в Південній Кореї

Українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла британку Хізер Вотсон (183) у другому колі турніру WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).

Матч тривав 1 годину 16 хвилин та завершився з рахунком 6:2, 6:2.

Українка 9 раз подала навиліт, допустилася 2 подвійних помилок, та використала 5 з 8 брейкпойнтів. У суперниці 4 ейси, вона допустилася 4 подвійних помилок, та використала 1 з 1 брейкпойнтів.

Перша ракетка України вдруге обіграла британку та всьоме за 2024 рік вийшла до чвертьфіналу турнірів.

Hana Bank Korea Open-2024 — WTA 500

Сеул, Південна Корея

Хард

Друге коло, 18 вересня

Марта Костюк (Україна) — Хізер Вотсон (Велика Британія) 6:2, 6:2

Додамо, що українка стала п'ятою сіяною на турнірі, тому розпочинала змагання з першого кола, де розбила нідерландку Аранчу Рус. У чвертьфіналі Костюк зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Діаною Шнайдер. Зустріч запланована на 20 вересня, орієнтовний час початку – 04:00 за київським часом.