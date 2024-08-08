Надаль вирішив знятися з US Open та повідомив про свої подальші плани

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль не зіграє на US Open-2024.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Привіт усім, пишу сьогодні, щоб повідомити вам, що я вирішив не брати участь на цьогорічному US Open — турнірі, з яким у мене пов'язані дивовижні спогади.

Я буду сумувати за тими електричними та особливими нічними матчами на Еші (стадіон імені Артура Еша — прим.) в Нью-Йорку, але я не думаю, що зможу викластися на всі 100% цього разу.

Особливо дякую всім моїм американським шанувальникам, я буду сумувати за вами і побачимося наступного разу. Бажаю всім удачі на завжди дивовижному US Open! Моїм наступним турніром буде Кубок Лейвера в Берліні", — написав Надаль.