Надаль вирішив знятися з US Open та повідомив про свої подальші плани
Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль не зіграє на US Open-2024.
Про це він повідомив у своєму Instagram.
"Привіт усім, пишу сьогодні, щоб повідомити вам, що я вирішив не брати участь на цьогорічному US Open — турнірі, з яким у мене пов'язані дивовижні спогади.
Я буду сумувати за тими електричними та особливими нічними матчами на Еші (стадіон імені Артура Еша — прим.) в Нью-Йорку, але я не думаю, що зможу викластися на всі 100% цього разу.
Особливо дякую всім моїм американським шанувальникам, я буду сумувати за вами і побачимося наступного разу. Бажаю всім удачі на завжди дивовижному US Open! Моїм наступним турніром буде Кубок Лейвера в Берліні", — написав Надаль.
Цього року Рафаель взяв участь лише в одному турнірі Grand Slam — своєму улюбленому Ролан Гаррос, але вилетів у першому колі після поразки від Александра Звєрєва.
Нещодавно "Король грунту" зіграв на Олімпійських іграх-2024 у Парижі — в одиночному розряді вилетів у другому колі від Новака Джоковича, а в парі з Карлосом Алькарас дійшов до чвертьфіналу.