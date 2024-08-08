Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Надаль вирішив знятися з US Open та повідомив про свої подальші плани

Ігор Чернявський — 8 серпня, 02:10
Надаль вирішив знятися з US Open та повідомив про свої подальші плани

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль не зіграє на US Open-2024.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Привіт усім, пишу сьогодні, щоб повідомити вам, що я вирішив не брати участь на цьогорічному US Open турнірі, з яким у мене пов'язані дивовижні спогади.

Я буду сумувати за тими електричними та особливими нічними матчами на Еші (стадіон імені Артура Еша — прим.) в Нью-Йорку, але я не думаю, що зможу викластися на всі 100% цього разу.

Особливо дякую всім моїм американським шанувальникам, я буду сумувати за вами і побачимося наступного разу. Бажаю всім удачі на завжди дивовижному US Open! Моїм наступним турніром буде Кубок Лейвера в Берліні", — написав Надаль.

Цього року Рафаель взяв участь лише в одному турнірі Grand Slam — своєму улюбленому Ролан Гаррос, але вилетів у першому колі після поразки від Александра Звєрєва.

Нещодавно "Король грунту" зіграв на Олімпійських іграх-2024 у Парижі — в одиночному розряді вилетів у другому колі від Новака Джоковича, а в парі з Карлосом Алькарас дійшов до чвертьфіналу.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

Джокович переміг Надаля у 60-му очному матчі
Битві легенд бути: Надаль та Джокович зустрінуться в другому колі Олімпійських ігор-2024
Виступ Надаля на Олімпіаді-2024 під загрозою: іспанець скасував тренування
Джокович та Надаль можуть зустрітися на ранній стадії Олімпіади-2024
Світоліна разом із живими легендами тенісу проведе жеребкування Олімпійських ігор-2024

Останні новини