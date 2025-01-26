Марченко перервав серію із 10 поразок

Український тенісист Ілля Марченко (533) зіграв стартовий матч у кваліфікації турніру ATP Challenger Tour в Брісбені (Австралія).

У першому раунді відбору українець здолав австралійця Джошуа Чарльтона (989). Матч тривав 3 години і завершився з рахунком 6:7(5), 6:4, 6:2.

Ілля 18 разів подав навиліт, припустився семи подвійних помилок, програв два гейми на своїй подачі і зробив п'ять брейків.

Challenger 75 – Queensland InternationalБрісбен, Австралія, хардПризовий фонд – $680,140Кваліфікація, перше коло26 січня

Ілля Марченко (Україна, 2) – Джошуа Чарльтон (Австралія) 6:7(5), 6:4, 6:2

Відзначимо, що це перша перемога Марченка після операції на коліні, він перервав серію із 10 поразок. Попереднього разу українець перемагав ще всередині травня минулого року на змаганнях у Тайвані.

За місце в основній сітці на турнірі в Брісбені Ілля зіграє проти Томаса Брейтвейта (1075) з Австралії.

В кінці минулого року Марченко став постійним тренером української тенісистки Катаріни Завацької.