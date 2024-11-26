Марченко став тренером у тенісній академії у Братиславі

Український тенісист Ілля Марченко буде тренувати молодих гравців у братиславській академії Love4Tennis.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Привіт, мене звати Ілля Марченко. Разом із тенісної академією Домініки Цибулькової я хочу представити вам свої щотижневі тренувальні курси та річну програму. Я 10 років займаюся в академії Love4Tennis, де також тренуються більше 60 спортсменів із 15 різних країн.

Наприкінці своєї кар'єри я вирішив передати свій досвід і допомогти молодим гравцям здійснити їхні мрії в тенісі. Академія Love4Tennis – це чудове місце, де ми створили унікальну тренувальну програму. Я буду особисто займатися з гравцями на корті, складатиму для них тренувальні та турнірні плани.

Вірю, що завдяки моєму досвіду та професійним умовам Love4Tennis ми зможемо виростити багато гравців, які будуть змагатися на турнірах ATP та WTA і представлятимуть свої країни на міжнародній арені", – сказав Марченко.