Міжнародна тенісна федерація відзначила нагородами двох українців

Віцепрезидент і виконавчий директор Федерації тенісу України Євген Зукін та капітан жіночої збірної України Ілля Марченко отримали нагороди від Міжнародної тенісної федерації (ITF) за підсумками року.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Зукін удостоєний престижної нагороди "За заслуги перед грою", яку особисто вручив президент Міжнародної федерації тенісу (ITF) Девід Хаггерті.

Ця відзнака є визнанням багаторічної роботи та вагомого внеску у розвиток тенісу на національному та міжнародному рівнях.

Марченко отримав нагороду "Davis Cup Commitment Award" за відданість Кубку Девіса, експерша ракетка України, який зараз є капітаном жіночої збірної команди в кубку Біллі Джин Кінг. Цю відзнаку вручають тенісистам, що протягом тривалого часу представляли свою країну в чоловічому командному турнірі.

Ілля виступав за збірну України з 2008 по 2023 роки й за цей час виграв 20 зустрічей з 34-х в обох розрядах.

Раніше відзнаку "Davis Cup Commitment Award" отримували двоє українців: Сергій Стаховський (2014) та Сергій Бубка-молодший (2018).

Нагадаємо, що Еліна Світоліна двічі за 2025 рік здобула нагороду "Heart Award" за виступи у плейоф та фінальному раунді Кубку Біллі Джин Кінг.