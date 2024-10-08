Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Майбутня суперниця Цуренко потрапила в скандальну ситуацію на турнірі в Ухані

Володимир Клепач — 8 жовтня, 15:38
Майбутня суперниця Цуренко потрапила в скандальну ситуацію на турнірі в Ухані
Магда Лінетт
Getty Images

Польська тенісистка Магда Лінетт (45) у першому колі хардового турніру WTA 1000 в Ухані виграла у Людмили Самсонової (96) з рахунком 6:2, 6:2.

Після перемоги глядачі стали освистувати Лінетт через її скандальний пост у соцмережах. Полька виклала фотографію з поїзда, на якій було написано: "Наступна зупинка: Ухань" і підписала "Вірусну базу оновлено". Пізніше вона це видалила.

Під час післяматчевого інтерв'ю у Лінетт запитали, як вона оцінює матч, але вона спробувала попросити пробачення у вболівальників. "Я знаю, що образила декого з вас, тому дуже хочу..." Після цього в неї одразу забрали мікрофон і попросили говорити про результати. Магда додала фразу: "Дякую, що добре поставилися до мене", після чого інтерв'ю завершили.

Зазначимо, що Лінетт стане наступною суперницею українки Лесі Цуренко, яка раніше зупинила британку Кеті Бултер.

Wuhan Open Магда Лінетт

Wuhan Open

Цуренко зупинила Бултер: огляд переможного матчу на турнірі в Ухані
Цуренко прокоментувала перемогу над 34 ракеткою світу на великому турнірі в Китаї
Ястремська і Кіченок розпочнуть у понеділок виступи на турнірі в Ухані
Цуренко дізналась першу суперницю в основі великого турніру в Китаї
Ястремська отримала в суперниці росіянку на турнірі в Ухані

Останні новини