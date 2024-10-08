Майбутня суперниця Цуренко потрапила в скандальну ситуацію на турнірі в Ухані

Польська тенісистка Магда Лінетт (45) у першому колі хардового турніру WTA 1000 в Ухані виграла у Людмили Самсонової (96) з рахунком 6:2, 6:2.

Після перемоги глядачі стали освистувати Лінетт через її скандальний пост у соцмережах. Полька виклала фотографію з поїзда, на якій було написано: "Наступна зупинка: Ухань" і підписала "Вірусну базу оновлено". Пізніше вона це видалила.

Під час післяматчевого інтерв'ю у Лінетт запитали, як вона оцінює матч, але вона спробувала попросити пробачення у вболівальників. "Я знаю, що образила декого з вас, тому дуже хочу..." Після цього в неї одразу забрали мікрофон і попросили говорити про результати. Магда додала фразу: "Дякую, що добре поставилися до мене", після чого інтерв'ю завершили.

She tried to apologize to the crowd, but the interviewer literally took the mic away and told her to answer the question about the match 💀 they ended the interview after one question https://t.co/d35xDVtzg3 pic.twitter.com/tcFisHt5vm — Owen (@kostekcanu) October 8, 2024

Зазначимо, що Лінетт стане наступною суперницею українки Лесі Цуренко, яка раніше зупинила британку Кеті Бултер.