Майбутня суперниця Цуренко потрапила в скандальну ситуацію на турнірі в Ухані
Польська тенісистка Магда Лінетт (45) у першому колі хардового турніру WTA 1000 в Ухані виграла у Людмили Самсонової (96) з рахунком 6:2, 6:2.
Після перемоги глядачі стали освистувати Лінетт через її скандальний пост у соцмережах. Полька виклала фотографію з поїзда, на якій було написано: "Наступна зупинка: Ухань" і підписала "Вірусну базу оновлено". Пізніше вона це видалила.
Під час післяматчевого інтерв'ю у Лінетт запитали, як вона оцінює матч, але вона спробувала попросити пробачення у вболівальників. "Я знаю, що образила декого з вас, тому дуже хочу..." Після цього в неї одразу забрали мікрофон і попросили говорити про результати. Магда додала фразу: "Дякую, що добре поставилися до мене", після чого інтерв'ю завершили.
Зазначимо, що Лінетт стане наступною суперницею українки Лесі Цуренко, яка раніше зупинила британку Кеті Бултер.