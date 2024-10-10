Олімпійська чемпіонка повторила досягнення легендарної китайської тенісистки

Китайська тенісистка Чжен Ціньвень здобула першу перемогу в основній сітці на турнірі турніру WTA 1000 в Ухані, обігравши румунку Жаклін Крістіан – 6:2, 6:4. Це була її 40 перемога в сезоні на турнірах WTA-туру. Чжен стала першою китаянкою, яка здобула 40 перемог з 2013 року, коли це досягнення підкорилось Лі На.

У Чжен залишаються непогані шанси пройти кваліфікацію на Підсумковий турнір WTA. Вона розпочала тиждень на 8-му місці в Чемпіонській гонці і прагне потіснити півфіналістку Відкритого чемпіонату США Емму Наварро.

22-річна Чжен народилася в місті Шиянь і переїхала до Уханя. Після матчу вона зазначила, що після Олімпіади вона почувається добре і пояснила це тим, що Ухань – її рідне місто, і вона ніколи б не проявила такого ентузіазму, якщо б турнір проходив у іншому місці.

Також відзначимо, що українка Марта Костюк розгромно поступилась четвертій ракетці світу у третьому колі "тисячника" в Ухані.