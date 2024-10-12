Ціньвень вийшла у фінал турніру в Ухані, де позмагається з білорускою
Чжен Ціньвень
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Китайська тенісистка Чжен Ціньвень (7) пройшла у фінал хардового турніру WTA 1000 в Ухані (Китай), здолавши землячку Ван Сіньюй (51).
Півфінальний матч тривав 1 годину 41 хвилину і завершився з рахунком 6:3, 6:4.
Чжен 8 разів подала навиліт (0 у суперниці), допустилася 6 подвійних помилок (1 в Сіньюй) та використала 5 з 12 брейкпойнтів – 3 з 5 у її землячки.
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
1/2 фіналу, 12 жовтня
Чжен Ціньвень (Китай) – Ван Сіньюй (Китай) 6:3, 6:4
У фіналі китаянка зустрінеться з "нейтральною" тенісисткою з білоруським паспортом Аріною Сабалєнка, яка вибила з турніру четверту ракетку світу Коко Гофф у своїй півфінальній зустрічі.
Варто зазначити, що Сабалєнка поки що не програвала матчів на кортах Уханя. Вона брала тут титули в 2018-му і в 2019-му.