Визначилась перша півфіналістка великого турніру в Ухані

Американська тенісистка Коко Гофф (4) пробилась до півфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, Китай, ставши першою учасницею цієї стадії.

В четвертьфіналі Гофф переграла польку Магду Лінетт з Польщі (45).

Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Американка двічі подала навиліт (0 ейсів у суперниці), припустилась 8 подвійних помилок (0 у Лінетт) та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів (0 з 5 в польки).

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовий фонд – $3,221,715

1/4 фіналу, 11 жовтня

Коко Гофф (США) – Магда Лінетт (Польща) – 6:0, 6:4

В 1/2 фіналу Гофф зіграє проти лідерки посіву Аріни Сабалєнки або проти ще однієї польки Магдалени Френх (27).

Відзначимо, що українська тенісистка Марта Костюк (17) зазнала поразки у поєдинку з Коко Гофф (4) у третьому колі.