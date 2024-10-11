Визначилась перша півфіналістка великого турніру в Ухані
Коко Гофф
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Американська тенісистка Коко Гофф (4) пробилась до півфіналу турніру WTA 1000 в Ухані, Китай, ставши першою учасницею цієї стадії.
В четвертьфіналі Гофф переграла польку Магду Лінетт з Польщі (45).
Матч тривав 1 годину 24 хвилини. Американка двічі подала навиліт (0 ейсів у суперниці), припустилась 8 подвійних помилок (0 у Лінетт) та реалізувала 4 з 10 брейкпойнтів (0 з 5 в польки).
WTA 1000 – Wuhan Open
Ухань, Китай, Хард
Призовий фонд – $3,221,715
1/4 фіналу, 11 жовтня
Коко Гофф (США) – Магда Лінетт (Польща) – 6:0, 6:4
В 1/2 фіналу Гофф зіграє проти лідерки посіву Аріни Сабалєнки або проти ще однієї польки Магдалени Френх (27).
Відзначимо, що українська тенісистка Марта Костюк (17) зазнала поразки у поєдинку з Коко Гофф (4) у третьому колі.