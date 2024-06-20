Сестри Кіченок програли парі китаянок у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок поступились у матчі проти китайської пари Сінь Ю Ван та Сайсан Чжен у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Берліні.

Поєдинок тривав 2 години 1 хвилину та завершився з рахунком 7:6 (6), 7:6 (6). Пара сестер зробила три ейси, чотири рази допустилась подвійних помилок та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

Ecotrans Ladies Open — WTA 500

Берлін, Німеччина

Призовий фонд — 922,573$

Трава

Друге коло, 20 червня

Сінь Ю Ван/Сайсан Чжен (Китай) — Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 7:6(6), 7:6(6)

Раніше ми повідомляли, що сестри Кіченок представлять Україну на Олімпійських іграх-2024.