Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сестри Кіченок програли парі китаянок у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Микола Дендак — 20 червня, 15:45
Сестри Кіченок програли парі китаянок у чвертьфіналі турніру в Німеччині

Українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок поступились у матчі проти китайської пари Сінь Ю Ван та Сайсан Чжен у чвертьфіналі турніру WTA 500 в Берліні.

Поєдинок тривав 2 години 1 хвилину та завершився з рахунком 7:6 (6), 7:6 (6). Пара сестер зробила три ейси, чотири рази допустилась подвійних помилок та використала 2 з 3 брейк-пойнтів.

Ecotrans Ladies Open — WTA 500
Берлін, Німеччина
Призовий фонд — 922,573$
Трава
Друге коло, 20 червня

Сінь Ю Ван/Сайсан Чжен (Китай) Людмила Кіченок/Надія Кіченок (Україна) 7:6(6), 7:6(6)

Раніше ми повідомляли, що сестри Кіченок представлять Україну на Олімпійських іграх-2024.

WTA Людмила Кіченок Надія Кіченок

Людмила Кіченок

Сестри Кіченок пройшли у чвертьфінал парного розряду турніру в Берліні
Сестри Кіченок, Костюк та Ястремська представлятимуть Україну на Олімпійських іграх-2024
Став відомий попередній склад жіночої збірної України на Олімпіаду-2024
Людмила Кіченок знялася з турніру в міксті на Ролан Гаррос
Людмила Кіченок та Остапенко поступились у другому колі Ролан Гаррос

Останні новини