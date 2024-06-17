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Сестри Кіченок, Костюк та Ястремська представлятимуть Україну на Олімпійських іграх-2024

Станіслав Лисак — 17 червня, 23:02
Сестри Кіченок, Костюк та Ястремська представлятимуть Україну на Олімпійських іграх-2024

Сестри Людмила (17 у парному рейтингу) та Надія Кіченок (35), Марта Костюк (16) та Даяна Ястремська (27) можуть взяти участь в парному турнірі Олімпійських ігор-2024.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

ФТУ та Національний олімпійський комітет України номінували тенісисток для участі в Олімпіаді. Перші попередні списки гравців в одиночному та парному розрядах будуть опубліковані 4 липня.

Раніше повідомлявся список тенісисток, які зіграють в одиночному розряді. Олімпійський турнір стартує 27 липня та триватиме по 4 серпня.

Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк Даяна Ястремська Олімпійські ігри-2024

Олімпійські ігри-2024

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