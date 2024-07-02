Людмила Кіченок: Всі думки про Олімпіаду

Українська тенісистка Людмила Кіченок відчуває особливі емоції, коли предсталяє свою країну на Олімпійських іграх.

Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

"Розумієте, Вімблдон проходить щороку, а Олімпіада — раз на чотири роки, тому всі думки про неї. Звісно, у тенісі трохи по-іншому все влаштовано. У нас є грендслеми, які, безумовно, дуже важливі для кожного тенісиста. Водночас здобути медаль Олімпійських ігор — це щось вкрай особливе. Навіть змагатися на Олімпіаді — унікальний досвід, адже ти живеш в олімпійському селищі з усіма спортсменами з інших видів спорту.

Я дуже добре пам’ятаю це відчуття з минулих олімпіад, коли ти зустрічаєшся в ліфті з іншими атлетами. Ви не знаєте одне одного, але бажаєте удачі, спілкуєтеся — це робить змагання особливими для мене. На Олімпіаді я представляю свою країну. Представляти Україну — це особливі відчуття, тому ти намагаєшся викластися сповна", — сказала Кіченок.