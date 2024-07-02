Людмила Кіченок: Всі думки про Олімпіаду
Українська тенісистка Людмила Кіченок відчуває особливі емоції, коли предсталяє свою країну на Олімпійських іграх.
Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.
"Розумієте, Вімблдон проходить щороку, а Олімпіада — раз на чотири роки, тому всі думки про неї. Звісно, у тенісі трохи по-іншому все влаштовано. У нас є грендслеми, які, безумовно, дуже важливі для кожного тенісиста. Водночас здобути медаль Олімпійських ігор — це щось вкрай особливе. Навіть змагатися на Олімпіаді — унікальний досвід, адже ти живеш в олімпійському селищі з усіма спортсменами з інших видів спорту.
Я дуже добре пам’ятаю це відчуття з минулих олімпіад, коли ти зустрічаєшся в ліфті з іншими атлетами. Ви не знаєте одне одного, але бажаєте удачі, спілкуєтеся — це робить змагання особливими для мене. На Олімпіаді я представляю свою країну. Представляти Україну — це особливі відчуття, тому ти намагаєшся викластися сповна", — сказала Кіченок.
У парному розряді Олімпійських ігор-2024 Людмила виступить разом зі своєю сестрою Надією, але на Вімблдоні об’єднається з латвійкою Оленою Остапенко.
Напередодні Кіченок стала першою українкою, яка виграла 10 турнірів WTA у парному розряді.