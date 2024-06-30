Людмила Кіченок — перша українка, яка здобула 10 титулів у парному розряді WTA

Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка здобула перемогу на десяти турнірах WTA у парному розряді.

Людмила, тріумфувавши на турнірі в Істборні, обійшла за кількістю трофеїв свою сестру, Надію.

Топ-5 українських тенісисток за кількістю парних титулів

Людмила Кіченок — 10 Надія Кіченок — 9 Наталія Медведєва — 7 Тетяна Перебийніс — 6 Марія Коритцева — 6

Зазначимо, що по 4 титули Людмила виграла у парі з латвійкою Альоною Остапенко та із сестрою, Надією Кіченок. Ще по одному трофею були здобуті разом зі словенкою Андреєю Клепач та японкою Ніномією Макото.