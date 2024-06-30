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Людмила Кіченок — перша українка, яка здобула 10 титулів у парному розряді WTA

Владислав Уткін — 30 червня, 12:50
Людмила Кіченок — перша українка, яка здобула 10 титулів у парному розряді WTA

Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка здобула перемогу на десяти турнірах WTA у парному розряді.

Людмила, тріумфувавши на турнірі в Істборні, обійшла за кількістю трофеїв свою сестру, Надію.

Топ-5 українських тенісисток за кількістю парних титулів

  1. Людмила Кіченок — 10
  2. Надія Кіченок — 9
  3. Наталія Медведєва — 7
  4. Тетяна Перебийніс — 6
  5. Марія Коритцева — 6

Зазначимо, що по 4 титули Людмила виграла у парі з латвійкою Альоною Остапенко та із сестрою, Надією Кіченок. Ще по одному трофею були здобуті разом зі словенкою Андреєю Клепач та японкою Ніномією Макото.

WTA Людмила Кіченок Надія Кіченок

Людмила Кіченок

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