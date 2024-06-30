Людмила Кіченок — перша українка, яка здобула 10 титулів у парному розряді WTA
Людмила Кіченок стала першою українською тенісисткою, яка здобула перемогу на десяти турнірах WTA у парному розряді.
Людмила, тріумфувавши на турнірі в Істборні, обійшла за кількістю трофеїв свою сестру, Надію.
Топ-5 українських тенісисток за кількістю парних титулів
- Людмила Кіченок — 10
- Надія Кіченок — 9
- Наталія Медведєва — 7
- Тетяна Перебийніс — 6
- Марія Коритцева — 6
Зазначимо, що по 4 титули Людмила виграла у парі з латвійкою Альоною Остапенко та із сестрою, Надією Кіченок. Ще по одному трофею були здобуті разом зі словенкою Андреєю Клепач та японкою Ніномією Макото.