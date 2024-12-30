Людмила Кіченок з камбеком пройшла до другого раунду парного турніру в Брісбені
У понеділок, 30 грудня, у межах першого кола парного розряду турніру в Брісбені (Австралія) пройшов матч Людмили Кіченок.
Українка у парі з представницею Тайваня Хао-Чін Чань зіграла проти австралійського дуету Талії Гібсон та Маї Джойнт.
Маючи перший номер посіву, Кіченок за участі інших тенісисток у трьох сетах видала справжній трилер.
Перший сет протистояння завершився з рахунком 6:2 на користь Гібсон та Джойнт.
У другому сеті все йшло до повторення цього рахунку, але Кіченок та Чань зробили камбек з рахунку 1:5 та перемогли у тай-брейку.
На такому емоційному підйомі Людмила та її напарниця забрали третій сет та пройшли до наступного раунду
Людмила Кіченок (Україна)/Хао-Чін Чань (Тайвань) – Талія Гібсон (Австралія)/Мая Джойнт (Австралія) 2:6, 7:6(7), 10:8
Нагадаємо, що трохи раніше з парного турніру WTA 500 вилетіла Надія Кіченок, сестра Людмили.