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Знову італієць Лука: Джавакян, слідом за Крутих, не зміг потрапити в основну сітку Челленджера в Аугсбургу

Владислав Уткін — 20 травня, 16:41
Знову італієць Лука: Джавакян, слідом за Крутих, не зміг потрапити в основну сітку Челленджера в Аугсбургу

Український тенісист Юрій Джавакян (490) поступився італійцю Луці Потенці (590) у фіналі відбору до турніру категорії "Челленджер" в Аугсбургу, Німеччина.

Поєдинок тривав 1 годину 18 хвилин та завершився з рахунком 6:4, 6:2. Українець двічі подав навиліт, допустив 5 подвійних помилок та використав 2 з 3 брейк-пойнтів

Schwaben Open — Challenger
Аугсбург, Німеччина
Ґрунт
Призовий фонд - $36,900
Фінал кваліфікації, 20 травня

Лука Потенца (Італія) — Юрій Джавакян (Україна) 6:4, 6:2

Нагадаємо, інший українець Олексій Крутих теж не зміг перемогти у фіналі кваліфікації турніру. Цікаво, що суперником тенісиста став теж італієць з ім'ям Лука.


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