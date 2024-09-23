Людмила Кіченок оновила національний рекорд у парному рейтингу WTA

Людмила Кіченок стала найбільш рейтинговою парницею в історії українського тенісу.

Після чергового оновлення рейтингу WTA 32-річна дніпрянка піднялася з 5-го на 3-тє місце. Це найкращий результат у кар’єрі тенісистки, а також новий національний рекорд. Раніше серед українських тенісисток на третє місце підіймалася тільки Еліна Світоліна – їй це вдалося 7 років тому в одиночному розряді.

Нагадаємо, нещодавно Кіченок виграла другий турнір Grand Slam – разом із латвійкою Єленою Остапенко тріумфувала на US Open-2024. Напарниця Людмили посідає 5-ту сходинку в рейтингу. Також Кіченок вигравала Вімблдон-2023 у змішаному розряді – у команді з хорватом Мате Павичем.