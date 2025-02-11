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Слідом за сестрою. Людмила Кіченок залишає парний турнір у Досі

Станіслав Матусевич — 11 лютого 2025, 19:36
Людмила Кіченок
Людмила Кіченок
Getty images

У вівторок, 11 лютого, у межах парного розряду турніру WTA 1000 в катарській Досі відбувся матч другого кола, у якому четверта сіяна пара Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) протистояла Беатріс Хаддад Маї (Бразилія) та Лаурі Зігемунд (Німеччина).

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:2 на користь бразильсько-німецького дуету.

Кіченок та Кенін 1 раз подали навиліт, припустилися 1 подвійної помилки та не зробили жодного брейку з 4 можливостей. На рахунку суперниць 3 ейси, 3 помилки на подачі та 3 брейки.

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Доха, Катар, хард
Призовий фонд: $3,654,963
Друге коло парного розряду, 10 лютого

Беатріс Хаддад Мая (Бразилія)/Лаура Зігемунд (Німеччина) – Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) 6:4, 6:2

Це була перша зустріч суперниць. У наступному колі Хаддад Мая та Зігемунд зіграють проти шостої сіяної пари Елізе Мертенс (Бельгія)/Еллен Перес (Австралія).

Нагадаємо, що напередодні парні змагання у Досі також залишила сестра Людмили Надія Кіченок.

Людмила Кіченок Софія Кенін WTA 1000

Людмила Кіченок

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