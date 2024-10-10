Найкращий українець у рейтингу ATP завершив виступи на челенджері в Китаї

Український тенісист Вадим Урсу (306) поступився восьмому сіяному тайванцю Цзен Чжуньсіню (116) у другому колі челенджера в Ханчжоу.

Матч тривав 1 годину 28 хвилину і завершився з рахунком 6:1, 7:6(2) на користь Цзена.

Українець виконав 4 подачі навиліт, у суперника ейсів не було. Вадим припустився 7 подвійних помилок, у Цзена була одна. Урсу реалізував 2 з 2 брейкпойнтів, оппонент – 5 з 12.

Hangzhou International Tennis Challenger

Ханчжоу, Китай, хард

Призовий фонд – $164,000

Друге коло, 10 жовтня

Цзен Чжуньсінь (Тайвань) – Вадим Урсу (Україна) – 6:1, 7:6(2)

Зазначимо, що перед цим турніром в Урсу була серія з шести перемог поспіль, яку він перервав у першому колі перемогою над китайцем Рігеле Те.