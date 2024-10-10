Найкращий українець у рейтингу ATP завершив виступи на челенджері в Китаї
Вадим Урсу
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Український тенісист Вадим Урсу (306) поступився восьмому сіяному тайванцю Цзен Чжуньсіню (116) у другому колі челенджера в Ханчжоу.
Матч тривав 1 годину 28 хвилину і завершився з рахунком 6:1, 7:6(2) на користь Цзена.
Українець виконав 4 подачі навиліт, у суперника ейсів не було. Вадим припустився 7 подвійних помилок, у Цзена була одна. Урсу реалізував 2 з 2 брейкпойнтів, оппонент – 5 з 12.
Hangzhou International Tennis Challenger
Ханчжоу, Китай, хард
Призовий фонд – $164,000
Друге коло, 10 жовтня
Цзен Чжуньсінь (Тайвань) – Вадим Урсу (Україна) – 6:1, 7:6(2)
Зазначимо, що перед цим турніром в Урсу була серія з шести перемог поспіль, яку він перервав у першому колі перемогою над китайцем Рігеле Те.