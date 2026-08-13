Цуренко вразила фанатів шикарною фігурою у купальнику: українка показала гарячі кадри з яхти

Українська тенісистка Леся Цуренко порадувала своїх прихильників ефектними кадрами з Франції.

37-річна спортсменка проводить час на курорті Вільфранш-сюр-Мер, що розташований на мальовничому узбережжі Середземного моря. Цуренко насолоджується відпочинком на яхті та показала підписникам кілька гарячих світлин.

На одному з кадрів Леся позує у білому купальнику, демонструючи свою чудову фізичну форму. Тенісистка явно перебуває у чудовому настрої та насолоджується сонцем, морем і атмосферою французької Рив'єри.

До публікації Цуренко додала короткий, але атмосферний підпис:

"Літо в самому розпалі".

Нагадаємо, українська тенісистка перенесла операцію на правій руці, через що не виступає вже протягом двох років. Інші деталі оперативного втручання та прогнози щодо відновлення тенісистки наразі невідомі.

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Раніше повідомлялося, що Цуренко подала до суду на керівництво WTA, однак згодом позов тенісистки було відхилено.