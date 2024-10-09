Цуренко грає з Ліннетт, Костюк зустрінеться з Анісімовою: розклад матчів українок на "тисячнику" в Ухані

Сьогодні, 9 жовтня, українські тенісистки проведуть матчі другого кола на турнірі WTA 1000 в Ухані, Китай.

Леся Цуренко (96) вже розпочала поєдинок проти польки Магди Лінетт (45), яка перед початком турніру постом у соціальних мережах викликала хейт з боку місцевих уболівальників.

Перша ракетка України Марта Костюк (17) зустрінеться з американкою Амандою Анісімовою (39). Матч розпочнеться не раніше 11:30 за київським часом.

Нагадаємо, в першому колі Костюк здобула вольову перемогу над ексросіянкою Аванесян, а Цуренко впевнено здолала британку Кеті Бултер. Ще одна українка Даяна Ястремська поступилася "нейтральній" росіянці Еріці Андрєєвій.