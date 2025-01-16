19-річний американець сенсаційно вибив п'яту ракетку світу на Australian Open
19-річний американець Лернер Тін (121) обіграв нейтрального тенісиста з російським паспортом Даніїла Медведєва (5) у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
Матч тривав 4 години 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(7). Тім 7 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 9 з 15 брейк-пойнтів.
У Медведєва 20 ейсів, 9 подвійних помилок та реалізував 6/15 брейк-пойнтів.
Зазначимо, що американський тенісист вперше зіграє у третьому колі турніру серії Grand Slam. Також він вперше зіграв проти суперника з топ-5.
Australian Open-2025
Мельбурн, Австралія
Призовий фонд: $59,8 млн
Хард, друге коло
16 січня
Лернер Тін (США) – Даніїл Медведєв (-) 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(7)
Раніше повідомлялось, що тенісисти з російськими паспортами скандально відзначилися на кортах Australian Open.