19-річний американець сенсаційно вибив п'яту ракетку світу на Australian Open

19-річний американець Лернер Тін (121) обіграв нейтрального тенісиста з російським паспортом Даніїла Медведєва (5) у другому колі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.

Матч тривав 4 години 53 хвилини та завершився з рахунком 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(7). Тім 7 разів подав навиліт, допустив 4 подвійні помилки та використав 9 з 15 брейк-пойнтів.

У Медведєва 20 ейсів, 9 подвійних помилок та реалізував 6/15 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що американський тенісист вперше зіграє у третьому колі турніру серії Grand Slam. Також він вперше зіграв проти суперника з топ-5.

Australian Open-2025

Мельбурн, Австралія

Призовий фонд: $59,8 млн

Хард, друге коло

16 січня

Лернер Тін (США) – Даніїл Медведєв (-) 6:3, 7:6(4), 6:7(8), 1:6, 7:6(7)

Раніше повідомлялось, що тенісисти з російськими паспортами скандально відзначилися на кортах Australian Open.