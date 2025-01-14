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Тенісисти з російськими паспортами скандально відзначилися на кортах Australian Open

Володимир Клепач — 14 січня 2025, 22:07
Тенісисти з російськими паспортами скандально відзначилися на кортах Australian Open
Андрєй Рубльов
Getty Images

Тенісисти з російськими паспортами неприємно відзначились в поєдинках першого кола Відкритого чемпіонату Австралії.

Шоста ракетка світу "нейтральний" Даніїл Медведєв отримав попередження за неспортивну поведінку від судді на вишці в кінці третього сету поєдинку з Касідітом Самреєм (418) з Таїланду.

За рахунку 5:3 (30-15) на користь Самрея Медведєв кілька разів сильно вдарив ракеткою по сітці і зламав на ній камеру, а також саму ракетку. Щоправда це не завадило йому перемогти з фінальним рахунком 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Крім попередження Медведєв також буде оштрафований дисциплінарним комітетом. Наступним його суперником стане 19-річний американець Лернер Тін (121).

Даніїл Медведєв
Даніїл Медведєв
Getty images

Пройти сито першого кола не зміг 9-й номер рейтингу АТР Андрєй Рубльов, який програв 112-й ракетці світу Жоану Фонсеці. Під час матчу Рубльов не стримав емоцій і щосили жбурнув ракетку. В результаті він сенсаційно програв, бразилець здолав його у трьох партіях – 7:6(1), 6:3, 7:6(5).

Андрєй Рубльов
Андрєй Рубльов
Getty images
Данило Медведєв Андрєй Рубльов Australian Open-2025

Андрєй Рубльов

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