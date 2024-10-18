Маррей виграв турнір з гольфу після завершення тенісної кар'єри

37-річний Енді Маррей здобув свій перший трофей у гольфі після завершення кар'єри в тенісі.

Про це повідомляє Metro.

Маррей переміг на першому турнірі, організованому Британською асоціацією тенісних журналістів (BTJA) на честь Майка Діксона, який раптово помер у січні під час роботи на Australian Open. Турнір відбувся на полі Hanbury Manor у Гартфордширі, де Маррей обіграв інших знаменитостей і спортсменів.

Повідомляєть, що Маррей отримує регулярні уроки від професійного гольфіста Боба Макінтайра. Партнери прогнозують, що він здобуде ще багато перемог у гольфі.

Нагадаємо, що Маррей завершив кар’єру після Олімпіади-2024. Енді – колишній перший номер світового рейтингу ATP. За свою кар'єру Маррей здобув три титули Grand Slam: двічі перемагав на Вімблдоні (2013, 2016) та один раз на Відкритому чемпіонаті США (2012). Він також є дворазовим олімпійським чемпіоном (Лондон-2012 та Ріо-2016). Крім цього, Маррей привів збірну Великої Британії до перемоги в Кубку Девіса у 2015 році, і за свою кар'єру виграв 46 титулів ATP.