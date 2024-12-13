Вавринка отримав вайлдкард на Australian Open
Стен Вавринка
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Стали відомі володарі вайлдкард в основну сітку Australian Open. Серед них опинився зірковий швейцарський ветеран Стен Вавринка.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Загалом вайлдкард отримали 9 тенісистів: 4 чоловіків і 5 жінок.
Чоловіки: Стен Вавринка (Швейцарія), Трістан Скулкейт, Джеймс Маккабі, Лі Ту (всі – Австралія)
Жінки: Дар’я Севілл, Айла Томлянович, Талія Гібсон, Майя Джоїнт, Емерсон Джонс (всі – Австралія).
Наприкінці жовтня повідомлялося про те, що Вавринка вирішив продовжити кар’єру ще на сезон. 39-річний швейцарець вигравав Australian Open у 2014 році, коли обіграв у фіналу Рафаеля Надаля. Це була перша з трьох перемог Стена на турнірах Великого шолома.
У 2025 році відкритий чемпіонат Австралії пройде з 12 до 26 січня.