Вавринка отримав вайлдкард на Australian Open

Стали відомі володарі вайлдкард в основну сітку Australian Open. Серед них опинився зірковий швейцарський ветеран Стен Вавринка.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Загалом вайлдкард отримали 9 тенісистів: 4 чоловіків і 5 жінок.

Чоловіки: Стен Вавринка (Швейцарія), Трістан Скулкейт, Джеймс Маккабі, Лі Ту (всі – Австралія)

Жінки: Дар’я Севілл, Айла Томлянович, Талія Гібсон, Майя Джоїнт, Емерсон Джонс (всі – Австралія).

Наприкінці жовтня повідомлялося про те, що Вавринка вирішив продовжити кар’єру ще на сезон. 39-річний швейцарець вигравав Australian Open у 2014 році, коли обіграв у фіналу Рафаеля Надаля. Це була перша з трьох перемог Стена на турнірах Великого шолома.

У 2025 році відкритий чемпіонат Австралії пройде з 12 до 26 січня.