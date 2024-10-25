Переможець трьох турнірів Grand Slam продовжить кар'єру ще на сезон

Швейцарський тенісист Стен Вавринка підтвердив, що продовжить виступи у 2025 році. Після матчу з Беном Шелтоном на турнірі ATP 500 в Базелі він заявив, що планує грати у наступному сезоні.

Про це повідомив журналіст Сімон Граф в соцмережі X.

У березні наступного року швейцарцю виповниться 40 років.

Вавринка – триразовий переможець турнірів Grand Slam, він виграв Відкритий чемпіонат Австралії (2014), Відкритий чемпіонат Франції (2015) і Відкритий чемпіонат США (2016).

Також Вавринка є олімпійським чемпіоном у парному розряді разом із Роджером Федерером (Пекін, 2008) і колишнім №3 світового рейтингу ATP. За свою кар’єру він завоював 16 титулів ATP.