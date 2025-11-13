Хотів вгамувати нерви: тенісист російського походження засунув ракетку собі до рота під час матчу

Під час групового етапу Підсумкового турніру ATP у Турині трапився незвичайний епізод за участю третьої ракетки світу Алєксандра Звєрєва.

У поєдинку проти італійця Янніка Сіннера, який завершився поразкою німця з рахунком 4:6, 3:6, тенісист настільки роздратувався, що вдалося навіть шокувати фанатів.

Читайте також : Відео Вдарив об корт кілька разів: колишній російський тенісист розтрощив ракетку після програного сету

На емоціях Звєрєв під час п'ятого гейму другого сету засунув ручку ракетки собі до рота, ніби намагаючись "вгамувати нерви".

Цей момент миттєво розлетівся соцмережами, викликавши хвилю коментарів – від жартів до занепокоєння щодо психологічного стану гравця.

Нагадаємо, що Звєрєв має російське походження – його батько, Алєксандр Звєрєв-старший, був радянським тенісистом і після розпаду СРСР емігрував до Німеччини, де й розпочалася кар'єра його сина.

Раніше повідомлялося, що не так давно Алєксандр зганьбився на турнірі у Мадриді, публічно обматюкавши рідного батька.