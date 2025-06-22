Є****й цирк, б***ь: в колишнього російського тенісиста здали нерви під час турніру в Галле

Колишній представник Росії Алєксандр Бублік, який нині виступає за Казахстан, відзначився черговий зашкварним епізодом під час матчу.

Напередодні Бублік зустрівся у межах півфіналу турнірі серії ATP в Галле із "нейтральним" Кареном Хачановим. Казахський тенісист не стримав емоцій у другому сеті під час напруженої гри.

Алєксандр закричав справжнім "руськім" матом через програне очко. Цей епізод миттєво завірусився у соцмережах.

"Ну подивись, б***ть на це, ну подивись н***й на це. Є***ий цирк, б***ь", – заволав Бублік.

Не дивлячись на таку емоційну виставу на корті казах таки зумів здолати Хакачанова у трисетовій битві (4:6, 7:6 (5), 6:4). У фіналі він зіграє проти чергового росіянина Даніїла Мєдвєдєва.

Зазначимо, що для Бубліка тільт, емоції, нерви та матюки – це звична річ. Не так давно ексросіянин зганьбився на турнірі в Німеччині, розтрощивши вщент свою ракетку.