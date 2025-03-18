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ЛеБрон привітав російську тенісистку з перемогою в Індіан-Веллсі

Микола Дендак — 18 березня 2025, 10:45
ЛеБрон привітав російську тенісистку з перемогою в Індіан-Веллсі
ЛеБрон Джеймс
Getty Images

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс привітав російську тенісистку Мірру Андрєєву з перемогою в Індіан-Веллсі.

Про це він написав у себе в Instagram.

17-річна росіянка розповіла, що перед фінальним матчем проти іншої нейтральної тенісистки, Аріни Сабалєнки з Білорусі, вона слухала мотиваційне інтерв'ю ЛеБрона.

"Мої вітання. Радий допомогти але, чесно кажучи, ти це зробила сама. Усе це – твоя працьовитість, цілеспрямованість та відданість своїй справі. Продовжуй і надалі", – написав легендарний баскетболіст.
Скріншот зроблений 18 березня
Скріншот зроблений 18 березня

Андрєєва здобула другий поспіль титул у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000. Нещодавно вона стала чемпіонкою у Дубаї.

Нагадаємо, що саме Андрєєвій поступилася у чвертьфіналі змагань в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна.

Індіан-Веллс Леброн Джеймс Еліна Світоліна Міра Андрєєва Аріна Сабалєнка

Міра Андрєєва

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