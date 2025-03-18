ЛеБрон привітав російську тенісистку з перемогою в Індіан-Веллсі

Зірковий форвард Лейкерс ЛеБрон Джеймс привітав російську тенісистку Мірру Андрєєву з перемогою в Індіан-Веллсі.

Про це він написав у себе в Instagram.

17-річна росіянка розповіла, що перед фінальним матчем проти іншої нейтральної тенісистки, Аріни Сабалєнки з Білорусі, вона слухала мотиваційне інтерв'ю ЛеБрона.

"Мої вітання. Радий допомогти але, чесно кажучи, ти це зробила сама. Усе це – твоя працьовитість, цілеспрямованість та відданість своїй справі. Продовжуй і надалі", – написав легендарний баскетболіст.

Скріншот зроблений 18 березня

Андрєєва здобула другий поспіль титул у кар'єрі на турнірах серії WTA 1000. Нещодавно вона стала чемпіонкою у Дубаї.

Нагадаємо, що саме Андрєєвій поступилася у чвертьфіналі змагань в Індіан-Веллсі українка Еліна Світоліна.