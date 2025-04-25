Завацька вийшла у півфінал турніру ITF у Швейцарії

Катаріна Завацька (280) пробилася до півфіналу турніру серії ITF W75, що проходить у швейцарському К'яссо.

Українка за 1 годину 54 хвилини перемогла грецьку тенісистку Сафо Сакелларіді (391) з рахунком 1:6, 6:2, 6:1.

Після програної першої партії та своєї подачі на старті другого сету перевага повністю перейшла до Завацької й з решти 14 геймів вона виграла 12.

Катаріна за гру 2 рази подала навиліт, зробила 7 подвійних помилок та 6 брейків. На рахунку її суперниці 2 ейси, 3 помилки на подачі та 4 брейки.

ITF W75, Chiasso

К'яссо, Швейцарія, грунт

Призовий фонд: $60,000

Чвертьфінал, 25 квітня

Катаріна Завацька (Україна) – Сафо Сакелларіді (Греція) 1:6, 6:2, 6:1

Це була перша зустріч тенісисток. У півфіналі українська тенісистка зіграє проти переможниці пари Ганне Вандевінкел (206, Бельгія) – Катажина Кава (152, Польща).

Нагадаємо, що напередодні Катаріна Завацька впевнено обіграла другу сіяну на турнірі в К'яссо Хулію Рієру (162, Аргентина).