Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася дата матчів збірної України з Тунісом в межах Кубку Девіса

Олексій Мурзак — 8 січня 2025, 18:24
Визначилася дата матчів збірної України з Тунісом в межах Кубку Девіса
ФТУ

Збірна України зіграє матчеву зустріч у межах Першої Світової групи Кубку Девіса проти Тунісу у період 31 січня – 1 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.

Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.

31 січня ігри стартують об 11:00, 1 лютого – о 10:00 годині за київським часом.

Склади команд будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.

Кубок Девіса Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

Італія захистила статус чемпіона Кубку Девіса, обігравши у фіналі Нідерланди
Італія здолала Австралію та стала другим фіналістом Кубку Девіса
Надаль – про свій останній турнір: Якщо я буду неготовий перемагати, то відійду вбік
Визначився наступний суперник збірної України в Кубку Девіса
Збірна України в Кубку Девіса: прикра поразка і загроза падіння в третій дивізіон

Останні новини