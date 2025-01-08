Визначилася дата матчів збірної України з Тунісом в межах Кубку Девіса

Збірна України зіграє матчеву зустріч у межах Першої Світової групи Кубку Девіса проти Тунісу у період 31 січня – 1 лютого.

Про це повідомляє прес-служба Федерації тенісу України.

Матч пройде у столиці країни-суперниці Тунісі на кортах Courts de tennis de la cité nationale sportive el menzah.

31 січня ігри стартують об 11:00, 1 лютого – о 10:00 годині за київським часом.

Склади команд будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, у вересні "жовто-сині" з рахунком 1:3 поступилися Ізраїлю.