Кривдниця Стародубцевої зіграє у фіналі турніру WTA в Тунісі

Британська тенісистка Сонай Картал (151) перемогла представницю Німеччини Єву Лис (126), та пройшла у фінал турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 22 хвилини, та завершився відмовою Лис. Зазначимо, що вона відмовилась продовжувати поєдинок через хворобу. Тож британка отримала шанс зіграти у фіналі турніру. Також варто зазначити, що Єва у першому колі вибила зі змагань українку Лесю Цуренко (91).

Суперницею Картал стане чешка Ребека Шрамкова (136), поєдинок відбудеться сьогодні, 15 вересня. Початок запланований на 18:00 за київським часом.

Jasmin Open Monastir – WTA 250

Монастір, Туніс

Хард

Призовий фонд – $267,082

Півфінал, 15 вересня

Сонай Картал (Велика Британія) – Єва Лис (Німеччина) 5:1 (відмова)

Нагадаємо, на шляху до фінальної стадії змагань Сонай Картал обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі. Для української тенісистка ця стадія стала першим чвертьфіналом на рівні WTA 250.