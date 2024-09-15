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Кривдниця Стародубцевої зіграє у фіналі турніру WTA в Тунісі

Андрій Яросименко — 15 вересня, 13:37
Кривдниця Стародубцевої зіграє у фіналі турніру WTA в Тунісі
Юлія Стародубцева
Getty images

Британська тенісистка Сонай Картал (151) перемогла представницю Німеччини Єву Лис (126), та пройшла у фінал турніру WTA 250 у Монастірі (Туніс).

Матч тривав 22 хвилини, та завершився відмовою Лис. Зазначимо, що вона відмовилась продовжувати поєдинок через хворобу. Тож британка отримала шанс зіграти у фіналі турніру. Також варто зазначити, що Єва у першому колі вибила зі змагань українку Лесю Цуренко (91).

Суперницею Картал стане чешка Ребека Шрамкова (136), поєдинок відбудеться сьогодні, 15 вересня. Початок запланований на 18:00 за київським часом.

Jasmin Open Monastir – WTA 250
Монастір, Туніс
Хард
Призовий фонд – $267,082
Півфінал, 15 вересня

Сонай Картал (Велика Британія) – Єва Лис (Німеччина) 5:1 (відмова)

Нагадаємо, на шляху до фінальної стадії змагань Сонай Картал обіграла українку Юлію Стародубцеву у чвертьфіналі. Для української тенісистка ця стадія стала першим чвертьфіналом на рівні WTA 250.

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