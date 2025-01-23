Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Бадоса прокоментувала повернення до топ-10 світового рейтингу

Володимир Клепач — 23 січня 2025, 22:51
Бадоса повернеться до топ-10 світового рейтингу після Australian Open
Паула Бадоса
Getty images

Іспанська тенісистка Паула Бадоса (12), яка після виходу до півфіналу на Australian Open повернеться до топ-10 світового рейтингу, відзначила, наскільки це для неї особливий момент.

Тенісистка розповіла про це на післяматчевій пресконференції:

"Це шалено. Я навіть не очікувала, що зможу так швидко відновити форму і повернутися на цей рівень. Раніше я була у топ-10, але зробити це вдруге після всіх труднощів – це щось особливе. Не думаю, що багато людей здатні на це, і я дуже пишаюся своєю подорожжю".

Паула також згадала про своє потенційне рішення завершити кар’єру минулого квітня, коли їй дошкуляла травма спини:

"Я була за крок від того, щоб кинути теніс, але повірила в себе і вирішила боротися. Сьогодні я бачу, що це рішення було правильним."

Відзначимо, що найкращий результат Бадоси у рейтингу WTA – 2-га позиція. На Australian Open 2025 вона вперше дійшла до півфіналу турнірів Grand Slam.

В матчі третього кола Паула здолала українку Марту Костюк.

Рейтинг WTA Паула Бадоса Australian Open-2025

Паула Бадоса

Сабалєнка здолала Бадосу та вийшла у фінал Australian Open
Стали відомі усі півфіналістки Australian Open-2025
Відомі перші пари 1/4 фіналу у жінок на Australian Open 2025
Чергове фіаско від Бадоси: Костюк вилетіла з Australian Open-2025
Покаже свою найкращу гру: Бадоса поділилась очікуваннями від матчу проти Костюк

Останні новини