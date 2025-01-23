Бадоса прокоментувала повернення до топ-10 світового рейтингу
Паула Бадоса
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Іспанська тенісистка Паула Бадоса (12), яка після виходу до півфіналу на Australian Open повернеться до топ-10 світового рейтингу, відзначила, наскільки це для неї особливий момент.
Тенісистка розповіла про це на післяматчевій пресконференції:
"Це шалено. Я навіть не очікувала, що зможу так швидко відновити форму і повернутися на цей рівень. Раніше я була у топ-10, але зробити це вдруге після всіх труднощів – це щось особливе. Не думаю, що багато людей здатні на це, і я дуже пишаюся своєю подорожжю".
Паула також згадала про своє потенційне рішення завершити кар’єру минулого квітня, коли їй дошкуляла травма спини:
"Я була за крок від того, щоб кинути теніс, але повірила в себе і вирішила боротися. Сьогодні я бачу, що це рішення було правильним."
Відзначимо, що найкращий результат Бадоси у рейтингу WTA – 2-га позиція. На Australian Open 2025 вона вперше дійшла до півфіналу турнірів Grand Slam.
В матчі третього кола Паула здолала українку Марту Костюк.