Котляр пройшла в 1/8 фіналу парного розряду US Open-2024 серед юніорок

Українська тенісистка Єлизавета Котляр стартувала з перемоги у парному розряді US Open-2024 серед юніорок.

Разом із Монікою Станкевич вони обіграли американок Ньюман Веллс та Маргарет Сонс. Матч тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:2, 10:12.

US Open. Юніори.

Нью-Йорк, США

Хард, парний розряд

Перше коло, 3 вересня

Єлизавета Котляр (Україна) / Моніка Станкевич (Польща) — Веллс Ньюман (США) / Маргарет Сонс (США) 6:3, 2:6, 12:10

Зазначимо, що Котляр завершила свої виступи в одиночному розряді, поступившись американці Ішиці Ашар на старті змагань.