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Котляр пройшла в 1/8 фіналу парного розряду US Open-2024 серед юніорок

Андрій Яросименко — 3 вересня, 12:10
Котляр пройшла в 1/8 фіналу парного розряду US Open-2024 серед юніорок
Єлизавета Котляр і Моніка Станкевич
USTA

Українська тенісистка Єлизавета Котляр стартувала з перемоги у парному розряді US Open-2024 серед юніорок.

Разом із Монікою Станкевич вони обіграли американок Ньюман Веллс та Маргарет Сонс. Матч тривав 1 годину 14 хвилин та завершився з рахунком 3:6, 6:2, 10:12.

US Open. Юніори.
Нью-Йорк, США
Хард, парний розряд
Перше коло, 3 вересня

Єлизавета Котляр (Україна) / Моніка Станкевич (Польща) — Веллс Ньюман (США) / Маргарет Сонс (США) 6:3, 2:6, 12:10

Зазначимо, що Котляр завершила свої виступи в одиночному розряді, поступившись американці Ішиці Ашар на старті змагань.
Нагадаємо, останньою представницею України на Відкритому чемпіонаті США залишилась Людмила Кіченок. Сьогодні, 3 вересня, о 19:30 за київським часом вона проведе матч парного розряду разом із латвійкою Оленою Остапенко, їхніми суперницями стане дует представниці Казахстану Анни Даніліної та росіянки Іріни Хромачової.
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