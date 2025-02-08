Костюк стартує на великому турнірі в Катарі: відомий час

У неділю розпочнуться змагання в основній сітці турніру WTA 1000 Qatar TotalEnergies Open 2025. В перший ігровий день на корт вийде лише одна українка – Марта Костюк.

Розклад матчів за участю українських тенісисток

WTA Доха. Перше коло одиночного розряду

Корт Grandstand 2. 3 запуск (16:00*)

​Марта Костюк (Україна, 22) – Зейнеп Сонмез (Туреччина, 95)

*орієнтовний час початку за київським часом

Зазначимо, що в межах цього турніру також будуть грати Еліна Світоліна (23), Ангеліна Калініна (49) і Даяна Ястремська (50). Раніше вони вже отримали перших суперниць.

Призовий фонд турніру $3,654,963, змагання будуть тривати до 16 лютого на відкритих хардових кортах. З 2008 року Qatar Open проводиться в Міжнародному тенісному та сквош-комплексі Халіфа в Досі.