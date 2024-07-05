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Нова вершина не підкорилась: Костюк поступилась у третьому колі Вімблдону-2024

Владислав Уткін — 5 липня, 18:12
Нова вершина не підкорилась: Костюк поступилась у третьому колі Вімблдону-2024

Перша ракетка України Марта Костюк (19) програла американці Медісон Кіз (13) у третьому колі Вімблдону-2024.

Поєдинок тривав 1 годину 22 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:3.

Українка зробила один ейс, допустила дві подвійні помилки та використала свій єдиний брейкпойнт.

The Championships, Wimbledon — Grand Slam
Лондон, Велика Британія, Трава
Призовий фонд — £50,000,000
Третє коло, 5 липня

Медісон Кіз (США) — Марта Костюк (Україна) 6:4, 6:3

Відтак Костюк не змогла перевершити свій найкращий результат на трав'яному мейджорі. Символічно, що Марта та Кіз зустрічались між собою на цій же стадії торішнього Вімблдону. Тоді теж сильнішою виявилась американка.

Зазначимо, сьогодні інша українка Даяна Ястремська зіграє свій поєдинок третього кола Вімблдону-2024. Напередодні одеситка вирвала перемогу в матчі проти Варвари Грачової.

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Wimbledon

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