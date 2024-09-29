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Костюк та Кіченок не змогли дограти стартовий матч на турнірі у Пекіні

Олександр Булава — 29 вересня, 14:12
Костюк та Кіченок не змогли дограти стартовий матч на турнірі у Пекіні

Українки Марта Костюк та Людмила Кіченок через дощ не змогли дограти матч проти чесько-американського дуету Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

Зустріч перенесли на наступний день. Поєдинок був зупинений за рахунку 2:6, 6:6.

Час початку догравання наразі невідомий.

Зазначимо, що організатори скасували матчі на всіх кортах, окрім центрального, над яким є дах.

Напередодні Марта завершила свій шлях на турнірі в одиночному розряді. У другому колі українка поступилась американці українського походження Кеті Волинець.

Людмила Кіченок Марта Костюк

Марта Костюк

Костюк відреагувала на виліт у другому колі одиночного розряду турніру в Пекіні
Костюк поступилась Волинець у другому колі турніру в Пекіні
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