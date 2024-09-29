Костюк та Кіченок не змогли дограти стартовий матч на турнірі у Пекіні

Українки Марта Костюк та Людмила Кіченок через дощ не змогли дограти матч проти чесько-американського дуету Катеріна Сінякова/Тейлор Таунсенд у першому колі турніру WTA 1000 у Пекіні (Китай).

Зустріч перенесли на наступний день. Поєдинок був зупинений за рахунку 2:6, 6:6.

Час початку догравання наразі невідомий.

Зазначимо, що організатори скасували матчі на всіх кортах, окрім центрального, над яким є дах.

Напередодні Марта завершила свій шлях на турнірі в одиночному розряді. У другому колі українка поступилась американці українського походження Кеті Волинець.