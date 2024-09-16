Костюк здобула впевнену перемогу на старті турніру в Південній Кореї

Українська тенісистка Марта Костюк (18) перемогла нідерландку Аранчу Рус (84) у першому колі турніру WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).

Матч тривав 1 годину 20 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:1.

Українка 4 рази подала навиліт, допустилася 10 подвійних помилок, та використала 6 з 14 брейкпойнтів.

У суперниці 2 ейси, вона допустилася 4 подвійних помилок, та використала 2 з 5 брейкпойнтів.

Зазначимо, що це була третя зустріч тенісисток, Костюк вийшла вперед у протистоянні – 2:1. У наступному раунді Костюк гратиме проти британки Хізер Вотсон (183).

Hana Bank Korea Open-2024 — WTA 500

Сеул, Південна Корея

Хард

Перше коло, 16 вересня

Марта Костюк (Україна) — Аранча Рус (Нідерланди) 6:3, 6:1

Додамо, що українка стала п'ятою сіяною на турнірі, тому розпочинала змагання з першого кола. Перші чотири номери посіву стартуватимуть із другого.

Нагадаємо, 22-річна киянка у третьому колі завершила виступи на US Open-2024. Костюк у двогодинному матчі поступилась американці Еммі Наварро.