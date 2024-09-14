Костюк дізналася суперницю на старті турніру в Сеулі
Марта Костюк
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Українська тенісистка Марта Костюк (18) отримала 5-й номер посіву на турнірі WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).
Про це повідомляє WTA.
У першому колі українка зустрінеться з нідерландкою Аранчею Рус (84). Це буде третя зустріч тенісисток, наразі рахунок 1:1.
Хардовий турнір Hana Bank Korea Open-2024 стартує 16 вересня та триватиме до 22 вересня у Сеулі.
Зазначимо, що перші чотири номери посіву розпочнуть змагання з другого кола.
Нагадаємо, Марта у третьому колі завершила виступи на US Open-2024. Українка у двогодинному матчі посутпилась американці Еммі Наварро.