Костюк дізналася суперницю на старті турніру в Сеулі

Українська тенісистка Марта Костюк (18) отримала 5-й номер посіву на турнірі WTA 500 у Сеулі (Південна Корея).

Про це повідомляє WTA.

У першому колі українка зустрінеться з нідерландкою Аранчею Рус (84). Це буде третя зустріч тенісисток, наразі рахунок 1:1.

Хардовий турнір Hana Bank Korea Open-2024 стартує 16 вересня та триватиме до 22 вересня у Сеулі.

Зазначимо, що перші чотири номери посіву розпочнуть змагання з другого кола.

Нагадаємо, Марта у третьому колі завершила виступи на US Open-2024. Українка у двогодинному матчі посутпилась американці Еммі Наварро.