Обвідний удар Костюк у матчі з "нейтралкою" на турнірі в Брісбені визнаний найкращим за підсумками січня

Українська тенісистка Марта Костюк стала автором найкращого удару січня у WTA-турі.

Її шикарний обвідний удар у матчі проти "нейтральної" Міри Андрєєвої на турнірі серії WTA 500 в Брісбені переміг у голосуванні на сайті WTA.

Нагадаємо, на тому турнірі друга ракетка України дійшла до фіналу, де її переграла лідер світового рейтингу Аріна Сабалєнка.

"That is unbelievable!" 😮



The Shot of the Month winner for January is... Marta Kostyuk!



Presented by @CorpayFX pic.twitter.com/yvMRsvYTio — wta (@WTA) January 29, 2026

Напередодні стало відомо, що Костюк не виступить на першому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі.

Наразі вона відновлюється від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.