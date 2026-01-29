Українська правда
Обвідний удар Костюк у матчі з "нейтралкою" на турнірі в Брісбені визнаний найкращим за підсумками січня

Олексій Мурзак — 29 січня 2026, 21:12
Українська тенісистка Марта Костюк стала автором найкращого удару січня у WTA-турі.

Її шикарний обвідний удар у матчі проти "нейтральної" Міри Андрєєвої на турнірі серії WTA 500 в Брісбені переміг у голосуванні на сайті WTA.

Нагадаємо, на тому турнірі друга ракетка України дійшла до фіналу, де її переграла лідер світового рейтингу Аріна Сабалєнка.

Напередодні стало відомо, що Костюк не виступить на першому в сезоні турнірі серії WTA 1000 у катарській Досі.

Наразі вона відновлюється від розриву зв'язки лівої ноги, отриманого нею в матчі першого кола Australian Open проти француженки Ельзи Жакмо. Той поєдинок українка зуміла дограти, але все ж поступилася. Через травму Марта була змушена знятись із парного розряду Відкритого чемпіонату Австралії.

