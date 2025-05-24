Костюк – про залаштунки Ролан Гаррос: Париж засмутив у плані їжі на кортах

Українка Марта Костюк поділилася деталями побуту гравчинь у Парижі під час виступів на Ролан Гаррос.

Інтерв'ю зі спортсменкою наводить портал Великий теніс України.

"Цього року Париж мене дуже засмутив у плані їжі на кортах. Звісно, на різних турнірах харчування відрізняється, але коли це мейджор, очікуєш чогось кращого. Сандра [Заневська, тренерка Костюк] ще в середу, коли ми тільки приїхали, пожартувала: "Ну, готуйтеся їсти цю їжу два з половиною тижні". Тож ми начебто зібралися з силами і їмо, але їжа настільки погана, що насправді майже нічого не замовляємо. Таке трапляється нечасто, але цього разу заходиш до ресторану, і апетит просто зникає, бо несмачно",

Проте, є й позитивні моменти.

"Вони поступово додають різні фішки для гравців. Наприклад, я пам'ятаю, що два роки тому з'явилася зона з татуюваннями. Цього року вже роблять манікюр, догляд за обличчям, волоссям (хоча перукар у нас був і раніше). Тобто, вони постійно вигадують якісь маленькі приємні речі.

Але якщо говорити про щось справді нове, не можу сказати, що помітила якісь великі зміни. Трохи оновили деякі частини стадіону та внутрішні приміщення, але загалом усе залишилося приблизно так, як було", – підсумувала Костюк.