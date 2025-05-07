Костюк – про власні забобони: Не дивлюся свою сітку після жеребкування

Марта Костюк розповіла, чому не дивиться свою сітку після жеребкування на турнірах, у яких бере участь.

Слова української тенісистки наводить канал Break Point.

" Це почалося в Австралії минулого року. До цього я завжди дивилася сітку, завжди прораховувала: хто може бути у мене в четвертому колі, у півфіналі, у фіналі – та де завгодно. Але тоді все сталося випадково. Коли пройшло жеребкування, я просто подумала: "А чому б не спробувати не дивитися?", – поділилася спогадами Костюк.

На Australian Open минулого року Марта дійшла до чвертьфіналу.

"На мейджорах сітку публікують за три-чотири дні до матчу, іноді навіть за п'ять – якщо ти граєш у вівторок. А ти в цей час маєш зосереджуватися на щоденній роботі, а не тренуватися під конкретного гравця в першому колі. І тоді це реально допомогло. Я зосередилася на собі, і в мене вийшов неймовірний турнір в Австралії. Відтоді ми просто продовжили цю практику. Звісно, були турніри, коли я випадково бачила сітку або мені хтось говорив, або я сама дивилася – ну, буває".

Такий підхід не заважає спортсменці готуватися до матчів з конкретними суперницями.

" Зазвичай у день матчу я вже знаю, з ким граю. Не завжди, звісно. Бували випадки, коли я не знала суперницю до самого моменту, поки Сандра [Заневська, тренерка Костюк] не показувала мені відео з тактикою на матч", – сказала Марта.

Нагадаємо, що 7 травня Марта Костюк має провести матч першого кола на турнірі в Римі проти філіппінської тенісистки Александри Еали.