Костюк та Ястремська 7 травня проведуть стартові матчі в Римі: відомий час

Марта Костюк і Даяна Ястремська 7 травня проведуть матчі першого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Костюк (27) зустрінеться з Александрою Еалою (70, Філіппіни), а Ястремська (45) вийде на корт проти Анастасії Потапової (34, -).

Розклад матчів за участю українок на 7 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000

Рим, Італія, грунт

Призовий фонд: $6,911,032

Перше коло одиночного розряду

18:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Court 1, 5-м запуском, після матчу Меджедович – Віртанен.

18:30*. Марта Костюк (Україна) – Александра Еала (Філіппіни), корт Grand Stand Arena, 5-м запуском, після матчу Пассаро – Ценг.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева поступилася польці Маї Хвалінській у півфіналі кваліфікації на турнірі в Римі.