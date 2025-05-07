Костюк та Ястремська 7 травня проведуть стартові матчі в Римі: відомий час
Марта Костюк
Getty images
Марта Костюк і Даяна Ястремська 7 травня проведуть матчі першого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.
Костюк (27) зустрінеться з Александрою Еалою (70, Філіппіни), а Ястремська (45) вийде на корт проти Анастасії Потапової (34, -).
Розклад матчів за участю українок на 7 травня
Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло одиночного розряду
18:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Court 1, 5-м запуском, після матчу Меджедович – Віртанен.
18:30*. Марта Костюк (Україна) – Александра Еала (Філіппіни), корт Grand Stand Arena, 5-м запуском, після матчу Пассаро – Ценг.
* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.
Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева поступилася польці Маї Хвалінській у півфіналі кваліфікації на турнірі в Римі.