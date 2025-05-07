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Костюк та Ястремська 7 травня проведуть стартові матчі в Римі: відомий час

Станіслав Матусевич — 7 травня 2025, 08:30
Костюк та Ястремська 7 травня проведуть стартові матчі в Римі: відомий час
Марта Костюк
Getty images

Марта Костюк і Даяна Ястремська 7 травня проведуть матчі першого кола одиночного розряду турніру серії WTA 1000 в італійському Римі.

Костюк (27) зустрінеться з Александрою Еалою (70, Філіппіни), а Ястремська (45) вийде на корт проти Анастасії Потапової (34, -).

Розклад матчів за участю українок на 7 травня

Internazionali BNL d`Italia – WTA 1000
Рим, Італія, грунт
Призовий фонд: $6,911,032
Перше коло одиночного розряду

18:00*. Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Потапова (-), корт Court 1, 5-м запуском, після матчу Меджедович – Віртанен.

18:30*. Марта Костюк (Україна)  Александра Еала (Філіппіни), корт Grand Stand Arena, 5-м запуском, після матчу Пассаро – Ценг.

* Орієнтовний час початку матчу за Києвом.

Нагадаємо, що напередодні Юлія Стародубцева поступилася польці Маї Хвалінській у півфіналі кваліфікації на турнірі в Римі.

Internazionali BNL d'Italia Марта Костюк Даяна Ястремська WTA 1000 Анастасія Потапова Александра Еала

Марта Костюк

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