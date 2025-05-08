Практикується приборкувати м'яч: Костюк опублікувала кумедний фейл з першого матчу в Римі

Друга ракетка України Марта Костюк вкотре довела, що в неї все добре із самоіронією, опублікувавши кумедне ролик.

Тенісистка під час матчу проти філіппінки Александри Еалу (6:0, 6:1) в межах турніру в Римі протягом довгого часу не могла приборкати м'яч, стукаючи його об землі. Той відлітав у різні боки, а Марта лише посміхалася.

"Єдина річ, яку буду практикувати після матчу: набивання м'яча", – написала українка і прикріпила епічний фейл.

Нагадаємо, у наступному раунді змагань Костюк зіграє проти австралійки Дар'ї Касаткіної, яка не так давно змінила своє російське громадянство.

Матч проти колишньої "нейтральної" тенісистки відбудеться у п'ятницю, 9 травня.

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Раніше повідомлялося, що визначилася суперниця Еліни Світоліної по другому колу турніру в Римі. Перша ракетка України зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро.