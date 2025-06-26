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Хотіла зіграти цього року – Костюк розповіла, чому не виступає на турнірах WTA 250

Станіслав Матусевич — 26 червня 2025, 23:32
Хотіла зіграти цього року – Костюк розповіла, чому не виступає на турнірах WTA 250
Марта Костюк
Instagram

Друга ракетка України Марта Костюк (26) пояснила, чому цього сезону не грала на турнірах серії WTA 250.

Українка відповідала на запитання у своєму Instagram.

"Щоб потрапити на турнір категорії 250 безпосередньо, потрібно перебувати за межами топ-30. Кожен турнір 250 має дві wild card, зарезервовані для тенісисток з топ-30. Щоб отримати wild card на такий турнір з моїм поточним рейтингом, мені потрібно або запросити її заздалегідь, або бути місцевою тенісисткою, або чемпіонкою минулих років.

Я хотіла зіграти на таких турнірах цього року, і не один раз, але через ці правила це було неможливо", – розповіла Костюк.

Нагадаємо, що поточного тижня Марта Костюк виступала на трав'яному турнірі серії WTA 500 у німецькому Бад-Гомбурзі, де поступилася у першому колі американці Еммі Наварро (10).

Марта Костюк WTA 250

Марта Костюк

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