Хотіла зіграти цього року – Костюк розповіла, чому не виступає на турнірах WTA 250

Друга ракетка України Марта Костюк (26) пояснила, чому цього сезону не грала на турнірах серії WTA 250.

Українка відповідала на запитання у своєму Instagram.

"Щоб потрапити на турнір категорії 250 безпосередньо, потрібно перебувати за межами топ-30. Кожен турнір 250 має дві wild card, зарезервовані для тенісисток з топ-30. Щоб отримати wild card на такий турнір з моїм поточним рейтингом, мені потрібно або запросити її заздалегідь, або бути місцевою тенісисткою, або чемпіонкою минулих років.

Я хотіла зіграти на таких турнірах цього року, і не один раз, але через ці правила це було неможливо", – розповіла Костюк.