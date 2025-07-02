Марта Костюк: Рада, що виграла перший матч за місяць

Марта Костюк все-таки виграла свій перший матч на цьогорічному Вімблдоні. У парі з румункою Єленою Габріелою Русе вони перемогли пару Анастасія Севастова (Латвія)/Яніна Вікмаєр (Бельгія).

Хоча сьогодні молода тенісистка виглядала вже не настільки хворою, ніж учора, коли поступилася на старті одиночного розряду, перше питання до неї було про здоров'я.

– Знаєте, по-перше, це все-таки пара, нема таких навантажень, а по-друге, немає температури повітря 33 градуси, тому було легше. Вчора на спеці серцю дуже важко було. Я рада, що виграла перший матч за місяць (посміхається).

– Ви вели 4:0 у першому сеті і 4:2 у другому, але суперниці обидва рази поверталися в гру. Чи не було думок у цей час, що справа закінчиться так само, як вчора в одиночці?

– На траві за будь-якого рахунку потрібно бути сконцентрованою і зібраною. Сьогодні я почувала себе трохи краще, ніж учора, тому в мене все вийшло краще, ніж тоді. Було непросто, але я розуміла, що треба продовжувати грати, і рано чи пізно суперниці не витримають.

– Вчорашній матч Даяни з Коко Гофф не дивилися?

– Ні, мені трохи не до того було, але результат, звісно, знаю. Даяна зараз дуже впевнено виглядає, вона здорово налаштована, а це важливий аспект у її грі. Вона добре на траві грає, любить на ній виступати. Насправді, я не дуже здивована її перемогою. Коли я побачила сітку, подумала, що Даяні пощастило, бо Коко траву не дуже любить. Даяна молодець, круто зіграла, сподіваюсь, що вона пройде якнайдалі.

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– Чи продовжуєте ви слідкувати за жіночим одиночним розрядом? Кого вважаєте фавориткою після поразки Гофф?

– Я й не вважала Гофф фавориткою перед турніром. Хто головна фаворитка? Треба дивитися турнірну сітку, хто на кого виходить. Не знаю, як зі здоров’ям у Вондроушової, але вважаю, що в неї дуже хороші шанси (Вондроушова у третьому колі виходить на Аріну Сабалєнку – прим.).

– А про Еліну що скажете?

– Не знаю, як у неї зі здоров’ям. Але в неї Сабалєнка у четвертому колі, яка дуже потужна зараз. Взагалі, Еліна добре грає зараз. Проте багато нюансів: який фізичний стан, наскільки довгими будуть перші матчі.

Взагалі, в мене нема явних фаворитів, багато сіяних тенісисток уже повилітали.

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– В парі ставите перед собою амбіційну мету чи як піде?

– Ми завжди пару розслаблено граємо, немає такого, що ми сильно налаштовуємось. Ми завжди краще граємо, коли просто насолоджуємося грою.

– Давно не бачили Мандера, вашого песика. Що з ним?

– Його дуже складно провезти в Англію, його не можна приносити на корт на Вімблдоні, тому ми вирішили, що він залишиться вдома. Вже в Америці буде з нами, бо там із тваринами простіше.

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона з Лондона